Pandémia COVID-19: Aktuálna situácia 29. apríla. Ideme dolu kopcom!

Autor tohto blogu napísal v príspevku z 9. apríla: "Vrchol počtu aktívnych prípadov v Česku zaznamenáme už v budúcom týždni a na Slovensku v priebehu dvoch týždňov."

V tom čase existovala na Slovensku prognóza IZP, ktorá predpokladala vrchol epidémie na približne 20. júla, keď mal byť počet nakazených približne 150000. Medzičasom IZP zrevidoval počet nakazených na stotinu, ale vrchol posunul až na september. Samozrejme v prognózach sa pomýlili už aj väčší odborníci, než akých zamestnáva MZ SR, ale táto prognóza vyzerala akoby Slovensko existovalo v nejakaj inej galaxii ako susedné krajiny.

Autor týchto príspevkov predpovedal vrchol epidémie vyjadrený počtom aktívne infikovaných pacientov presne. Nie je to dôkaz o jeho mimoriadnych schopnostiach, len o tom, že jednoducho postrehol trendy z iných krajín, ktoré už boli za vrcholom epidémie. Vrchol na Slovensku bol 22. apríla a odvtedy sme počas šiestich dní za sebou zaznamenali pokles infikovaných z 1022 na 845 (o 17%). Slovensku to trvalo na vrchol 46 dní. Je to dlhšie obdobie ako v Rakúsku (34 dní), Nemecku (37 dní) alebo Česku (39 dní). Dlhšie obdobie na vrchol súvisí s faktom, že sa nám podarilo sploštiť krivku nákazy a malo to priaznivý dopad aj na úmrtnosť na milión obyvateľov, ktorá je jedna z najnižších v Európe, čo si všimol aj spravodajský portál Bloomberg. V Európe je už za vrcholom 21 z 39 krajín vrátane Talianska a Španielska, ktoré však počas cesty nahor zaznamenali vysokú úmrtnosť.

Cesta dolu krivkou epidémie trvá zvyčajne o niečo dlhšie ako nahor, preto odhadujem koniec prvej vlny pandémie na polovicu júna. Či nastane druhá vlna niekedy v začiatkom zimy, sa nedá momentálne ani potvrdiť, ani vylúčiť.

Tabuľka počtu aktívne infikovaných jedincov na Slovensku za posledný týždeň. Mínusové čísla znamenajú úbytok aktívnych prípadov.

Dátum Celkový počet aktívnych prípadov Denný prírastok aktívnych prípadov 7-dňový kĺzavý priemer denných prírastkov 22. 4. 1022 +8,0% +3,6% 23. 4. 988 -3,3% +2,0% 24. 4. 970 -1,8% +1,7% 25. 4. 967 -0,3% +0,8% 26. 4. 960 -0,7% +0,8% 27. 4. 941 -0,2% +0,5% 28. 4. 885 -6,0% -0,6%