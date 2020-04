Priebeh pandémie COVID-19 na Slovensku: Stav k 22. aprílu z pohľadu bioštatistika

Po určitej prestávke vyvolanej potrebou analýzy dát v niekoľkých desiatkach krajín pokračujem v svojich príspevkoch týkajúcich sa priebehu COVID-19. Za toto obdobie sme zaznamenali vo viacerých krajinách pozitívny vývoj.

Ak za vrchol epidémie považujeme maximálny počet aktívne nakazených v danej krajine, pandémia COVID-19 je za vrcholom v nasledovných európskych krajinách: Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Chorvátsko, Fínsko, Dánsko a Island. Veľmi blízko vrcholu sú dve najviac postihnuté európske krajiny Taliansko a Španielsko. Okrem toho sú za vrcholom viaceré ázijské krajiny (Čína, J. Kórea, Malajzia, Hongkong, Tajvan) ako aj Austrália a Nový Zéland. Za katastrofálnu možno považovať situáciu v USA a vo Veľkej Británii, keď vlády týchto štátov neskoro nariadili preventívne opatrenia a disciplína časti obyvateľstva je nízka.

Pre situáciu na Slovensku je dôležitý priebeh v krajinách, s ktorými máme najtesnejšiu a geografickú blízkosť a pracovnú migráciu obyvateľstva. Vcelku sa potvrdili rámcové prognózy, že oploštenie krivky nákazy s posunom jej vrcholu k neskoršiemu dátumu bude viesť k nižšiemu počtu hospitalizácií aj nižšej úmrtnosti obyvateľov. Odhad Inštitútu zdravotnej politiky publikovaný naposledy 29.3.2020 sa však výrazne líšil od skutočnosti, keď dnes aj jeho riaditeľ Martin Smatana v podcaste pripustil, že ich predpoveď počtu infikovaných pacientov bola až 100-násobne vyššia ako realita. Navyše ich predpovede vrcholu epidémie v polovici júla až augusta zrejme vystrašili časť populácie. Autor tohto blogu sa snažil v svojich príspevkoch na základe mapovania aktuálnej situácie na celom svete tieto obavy obyvateľov Slovenska znižovať. Súčasne však zdôrazňuje, že čas a rozsah epidemiologických opatrení tak, ako boli na Slovensku aplikované, bol v prevážnej miere správny, nech už vychádzali z akýchkoľvek predpovedí.

Od môjho posledného príspevku sa výrazne zlepšila aj stránka korona.gov.sk spravovaná Národným centrom zdravotníckych informácií, kde sa teraz dočítame aj počte hospitalizovaných kvôli COVID-19, počte hospitalizácií na JIS-kách a počte pacientov s potrebou ventilácie.

Nakoniec to najdôležitejšie, a to prognózy priebehu epidémie. V Rakúsku bol čas od incidencie 1/milión obyvateľov (začiatok epidémie) až po vrchol krivky (3. apríla) iba 34 dní. Počet nakazených výrazne klesá, za 20 dní ich počet poklesol o 67% na súčasných 3087. Vzhľadom na to, že trvanie časti krivky “dolu kopcom” je podľa skúseností z iných krajín o niečo dlhšie ako “hore kopcom”, je možné očakávať koniec epidémie v Rakúsku v tretej májovej dekáde. Na vrchole krivky bola úmrtnosť 19/milión obyvateľov, ktorá je podstatne nižšia ako vo väčšine európskych krajín.

Česko bolo na tom lepšie ako Rakúsko, čo sa týka úmrtnosti. Na vrchole epidémie, ktorý nastal 13. apríla bola úmrtnosť 13/milión obyvateľov. Čas do dosiahnutia vrcholu bol 37 dní. Česko zatiaľ zaznamenalo menší pokles od vrcholu, keď za 9 dní počet aktívne nakazených poklesol o 9% na súčasných 4935. Plochší tvar vrcholu krivky naznačuje, že trvanie do skončenia epidémie by mohlo byť o niečo dlhšie ako v Rakúsku. Konkrétne odhadujem koniec na prvú júnovú dekádu.

Momentálne je najťažšie odhadnuteľný vrchol epidémie na Slovensku, keďže v jej priebehu nás prekvapili niektoré “nášľapné míny”, ktoré viedli k vysokým nárastom počtu novozistených prípadov v niektorých dňoch. Prvé dve sa dajú eufemisticky pomenovať ako “návrat gastarbeiterov” a “agresívny skríning časti marginalizovaných komunít”. Najväčším rizikom vzhľadom na skúsenosti z iných krajín sa javia mikroepidémie v Domovoch sociálnej starostlivosti (DSS). Napríklad v kanadskej provincii Ontário (14,5 milióna obyvateľov) boli zaznamené mikroepidémie COVID-19 až v 120 takýchto zariadeniach. Na Slovensku zatiaľ iba v dvoch (Pezinok a Martin), ale premiér priznal, že na plošné skrínovanie zamestnancov a klientov DSS zatiaľ nemáme kapacitu. Za predpokladu, že takýchto mikroepidémií sa neobjaví veľký počet, mohli by sme na základe analógie s Rakúskom a Českom odhadnúť vrchol počtu aktívne nakazených na budúci týždeň. Slovensko má zatiaľ veľmi nízku mortalitu 3/milión obyvateľov a relatívne nízku potrebu hospitalizácií a ventilátorov v porovnaní s inými krajinami. Koniec epidémie momentálne je možné odhadnúť na druhú až tretiu júnovú dekádu.

Poznámka: Za koniec epidémie považujem stav, keď bude počet nakazených pod 10/milión obyvateľov, čo na Slovensku zodpovedá počtu menej ako 55 aktívnych prípadov.