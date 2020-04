COVID-19: Stav k 11. aprílu z pohľadu bioštatistika

NCZI zverejnilo stav nových prípadov COVID-19 na sociálnej sieti a o hodinu ho vymazalo. Ako človek priamo ohrozený ochorením, aj ako výskumník, tento spôsob informovania o epidémii považujem za subštandardný.

Niektoré média uviedli, že príčinou tohto stave je to, že sám premiér si želá ako prvý informovať svoj ľud na tlačovej konferencii. NCZI totiž čísla za včerajšok pozná už v noci a nie je ani najmenší dôvod, aby neboli k dispozícii tak, ako sú napr. na stránkach českého alebo rakúskeho ministerstva zdravotníctva. Tiež počty hospitalizovaných pacientov nie sú publikované pravidelne a viac menej sa o nich dozvieme náhodne z tlačových konferencií ministra zdravotníctva. Nechcem byť nepotrebne kritický, lebo inak považujem vládne opatrenia za efektívne, ale toto oneskorené zverejňovanie kritických informácií nezodpovedá štandardu modernej demokratickej krajiny.

Nuž ale v čase internetu, kto hľadá, ten nájde. A kto nájde, napíše do blogu alebo na sociálnu sieť. V odbornej verejnosti je neveľmi akceptovaná prognóza vývoja epidémie na Slovensku publikovaná Inštitútom zdravotnej politiky, ktorá považuje za najpravdepodobnejšiu variantu, že vrchol epidémie na Slovensku bude niekedy v júli. Včera som bol upozornený kolegyňou na stránku Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), ktorý je podporovaný Nádaciou Billa a Melindy Gatesových. Zo stránky sa dozvieme, že na vrchole epidémie na Slovensku, ktorý IHME predpovedá na 24. apríla, budeme pravdepodobne potrebovať 111 postelí na JIS a 100 ventilátorov, pričom je tam uvedený aj rozsah pre najlepší a najhorší scenár. Mimochodom, predpovedaný vrchol epidémie na stránke IHME je takmer identický s mojím odhadom zverejnenom v príspevku z 9. apríla, keď som ešte dáta zo stránky IHME k dispozícii nemal. Vtedy som uviedol, že „vrchol epidémie na Slovensku možno očakávať v priebehu dvoch týždňov“.

Pozitívnou informáciou je, že ďalšia európska krajina sa prehupla cez vrchol epidémie. Touto krajinou je Švajčiarsko. Vrchol epidémie bol 31. marca, keď bolo zaznamenaných 14 349 aktívnych prípadov ochorenia. Odvtedy ich počet pomaly klesá, ale včera už bolo o 900 aktívnych prípadov menej ako na vrchole.

Takže nakoniec "ukoristené dáta" zo sociálnej siete vložené do mojich tabuliek vývoja COVID-19 v Česku a na Slovensku. V oboch krajinách je denný relatívny nárast aktívnych prípadov 2%. Kým v Česku je 5-dňový priemerný denný nárast 3,6% naznačujúci vrchol epidémie v nasledujúcom týždni, na Slovensku je táto hodnota 6,2% ovplyvnená trojdňovým aktívnym skríningom rizikových populácií navrátilcov. Tento krátkodobý výkyv však neovplyvňuje predpoveď o dosiahnutí vrcholu na Slovensku v týždni po 20. apríli.