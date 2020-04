COVID-19: Aktuálna situácia k 10. aprílu vo svete a na Slovensku z pohľadu bioštatistika

Na začiatok pozitívna správa: Dva zo štátov z najvyšším počtom pozitívnych prípadov sú za vrcholom epidémie COVID-19.

Vývoj počtu aktívnych prípadov COVID-19 v Iráne (www.worldometers.info)

Týmito štátmi sú Irán a Nemecko. Irán (graf) patrí čo do počtu smrteľných prípadov medzi najviac postihnuté krajiny sveta. Ku dnešnému dňu eviduje viac ako 4 000 úmrtí na COVID-19 a rovnaký počet úmrtí možno očakávať počas obdobia, keď bude krivka aktívnych prípadov klesať. Prvý prípad bol hlásený 20. februára a vrchol epidemickej krivky sa dá identifikovať na 5. apríla 2020. Trvanie od začiatku na vrchol patrí medzi tie kratšie (46 dní). Na vrchole epidémie zaznamenali v Iráne 32 612 prípadov. Za posledné 4 dni ich počet poklesol približne o 2800 prípadov.

Vývoj počtu aktivnych prípadov v Nemecku (www.worldometers.info)

Nemecko (graf), ako jedna z krajín, ktoré má úzke obchodné a pracovné kontakty so Slovenskom, je pre vývoj epidémie na Slovensku mimoriadne dôležité. Trvanie od počiatku epidémie až po vrchol bolo síce dlhšie ako v iných krajinách (79 dní), ale po prekonaní vrcholu 6. apríla (72 865 prípadov) je zaznamenaný za tri dni relatívne prudký pokles aktívnych prípadov skoro o 10 tisíc prípadov. To naznačuje, že cesta „dolu krivkou“ by mohla byť kratšia a autor tohto príspevku odhaduje koniec epidémie v Nemecku na prvý júnový týždeň. Pri porovnateľnom počte COVID-19 pozitívnych pacientov má Nemecko až desaťnásobne nižšiu mortalitu (31/milión obyvateľov) ako Taliansko alebo Španielsko.

Aj americký prezident Trump si myslí, že USA sú už na vrchole epidémie. Toto je však skôr zbožné prianie typu „chcela by duša do raju, ale hrichi ňedaju“ (vihodňarske úslovie). Trumpove hriechy v súvislosti s nezvládnutím epidémie COVID-19 sú početné a boli podrobne rozobraté aj v našich médiách. Ja uvediem len fakty odporujúce jeho tvrdeniu: Iba za posledný deň pribudlo v USA približne 28 tisíc aktívnych prípadov a skoro 2 tisíc nových úmrtí. Želám americkému ľudu, aby sa čo najrýchlejšie dostal z týchto ťažkých čias, ale príklad USA ukazuje, že aj v takej bohatej krajine môžu nekompetentné rozhodnutia politikov, ktorí nenačúvali radám odborníkov (ani informáciám spravodajských služieb), viesť k masívnym stratám na životoch obyvateľov.

Tento príspevok som chcel publikovať, až keď budú oznámené nové prípady COVID-19 za včerajšok (9. apríla). Slovenská vláda pokračuje žiaľ v chaotickom hlásení nových prípadov COVID-19 takým spôsobom, že neexistuje konkrétny čas, kedy sú tieto informácie publikované alebo inak verejne komunikované, čo je štandardné vo väčšine krajín, minimálne formou on-line. Takže aspoň komentár ku včerajším informáciám o hospitalizovaných pacientoch. Spolu je zatiaľ hospitalizovaných na Slovensku 157 ľudí z toho 7 vo vážnom alebo kritickom stave (piati na ventilátoroch). Znamená to, že iba 1% pozitívnych pacientov s COVID-19 je v ťažkom stave, čo je počet podobný Rakúsku alebo Nemecko. To je pozitívna informácia, lebo stále existuje dostatočná kapacita intenzívnych lôžok a ventilátorov aj v prípade oveľa väčšej potreby hospitalizácií.