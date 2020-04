COVID-19: Aktuálna situácia k 9. aprílu a predpoveď pre Slovensko

Pokračujem v štatistických analýzach priebehu pandémie COVID-19 v rozličných krajinách vo vzťahu k vývoju na Slovensku.

Na začiatok dobrá správa: Austrália je po Číne, Južnej Kórei a Rakúsku ďalšou krajinou, ktorá sa prehupla cez vrchol epidémie definovaný ako maximálny počet aktívne nakazených jedincov. Prvý prípad bol z Austrálie hlásený koncom januára 2020. Vrchol bol zaznamenaný 4. apríla, keď bol počet aktívnych prípadov 4935. Do 8. apríla klesol tento počet na 3189, teda skoro o 1800 jedincov. Celkové trvanie času do dosiahnutia vrcholu je približne 9 týždňov, ale pomerne strmý sklon krivky smerom nadol by naznačoval, že trvanie poklesu by mohlo byť o niečo kratšie. Odhadujem koniec epidémie v Austrálii na prvý až druhý júnový týždeň.

Ako som ukázal v svojom predchádzajúcom príspevku, Rakúsko dosiahlo vrchol aktívnych prípadov 3. apríla. V dnešnej štatistike porovnáme vývoj počtu aktívnych prípadov v Rakúsku, v Česku a na Slovensku. Prvé prípady boli zaznamenané približne s týždňovým odstupom – v Rakúsku 25. februára, v Česku 1. marca a na Slovensku 7. marca. Je dôležité sledovať vývoj v týchto susedných krajinách z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, mnohé prípady COVID-19 k nám boli importované práve z týchto krajín a pokiaľ epidémia v nich skončí skôr ako na Slovensku, existuje iba minimálna pravdepodobnosť reimportovaných infekcií. Po druhé, dvojtýždňové a jednotýždňové oneskorenie Slovenska umožňuje porovnať nárast počtu infikovaných so susednými krajinami a usudzovať na základe priebehu v nich aj na priebeh na Slovensku.

Na Slovensku po troch dňoch, počas ktorých boli agresívne skrínované populácie hosťujúcich pracovníkov z rôznych krajín a bolo identifikovaných skoro 200 nových pozitívnych jedincov, bolo počas včerajšku zistených len 19 nových pozitívnych prípadov, čo zapadá do trendu predchádzajúcich štyroch týždňov. Počet aktívnych prípadov však klesá pomalšie ako v Rakúsku a Česku, lebo máme zatiaľ málo prípadov hlásených ako vyliečených a našťastie iba dve úmrtia v súvislosti s COVID-19.

V tabuľke sú uvedené tri hlavné parametre týkajúce sa počtu aktívne nakazených jedincov na Slovensku:

Prvý stĺpec: počet všetkých aktívne nakazených

Druhý stĺpec: denný nárast aktívnych prípadov (podiel počtu prípadov v dvoch za sebou nasledujúcich dňoch).

Tretí stĺpec: tzv. 5-denný kĺzavý priemer (priemer z posledných piatich čísiel v druhom stĺpci). Práve tento ukazovateľ je z prognostického hľadiska najdôležitejší. Pokiaľ sa blíži k 5%, vrchol je blízko. Pokiaľ sa dostane do záporných čísiel, znamená to, že počet aktívnych prípadov klesá a epidémia ide takpovediac dolu kopcom.

Z tabuľky je zrejmé, že priemerný nárast za posledných 5 dní ako v Česku, tak aj na Slovensku sa drží pod 10%. Preto si trúfam odhadnúť, že vrchol počtu aktívnych prípadov v Česku zaznamenáme už v budúcom týždni a na Slovensku v priebehu dvoch týždňov. Aby sa tak stalo, je potrebné, aby sme aj naďalej dodržiavali "sociálne vzďalovanie" tak, ako počas predchádzajúcich štyroch týždňov.

Vývoj aktívnych prípadov COVID-19 v Česku a na Slovensku od 23. marca do 8. apríla 2020 (Ivan Tkáč)