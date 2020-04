Kedy sa skončí epidémia Covid-19 na Slovensku?

V odbornej, ako aj dennej tlači sa objavilo niekoľko modelov priebehu epidémie. Na Slovensku bol zatiaľ najviac diskutovaný model vytvorený Inštitútom zdravotnej politiky, ktorý predpovedá vrchol epidémie na Slovensku na júl.

Vývoj počtu aktívnych (infikovaných) prípadov Covid-19 v Číne (www.worldometers.info)

Modely sú založené na poznatkoch šírenia epidémií, ktoré v začiatkoch majú exponenciálny rast. Zjednodušene povedané, ak jeden človek nakazí dvoch ďalších, tí potom nakazia štyroch, potom ôsmich, šestnástich atď. Samozrejme proces nepokračuje do nekonečna, lebo každá populácia má v určitom momente obmedzený počet ľudí, ktorí môžu byť nakazení. V určitom momente epidémia dosiahne vrchol a za vrcholom klesá počet nakazených klesá podobnou rýchlosťou ako rástol, v optimálnom prípade až na nulu. Najväčší problém pri použití týchto modelov je však potreba dosadzovania viacerých konštánt charakterizujúcich šírenie vírusu v populácii. Odhad týchto konštánt je problematický. Napríklad chýbajú dáta z väčšej epidemiologickej štúdie, aké percento populácie je infikované vírusom. Tieto hodnoty sa v rozličných štúdiách pohybujú medzi 10% a 50% populácie. Taktiež nie je známe, či sa mení agresivita vírusu v súvislosti s jeho genetickými mutáciami, ktorých boli popísané už desiatky. Ďalšou veľkou neznámou je správanie sa vírusu v organizme. Existujú tzv. superšíriči vírusu, ktorí pri minimálnych alebo absentujúcich symptómoch sú schopní infikovať až stovky ľudí. Naopak, boli identifikovaní jedinci, ktorí aj keď boli vážne chorí a prišli do kontaktu s desiatkami ľudí, nikoho nenakazili. Zdá sa, že tento aspekt bude súvisieť hlavne s genetickou predispozíciou jednotlivých ľudí, prípadne populácií.

V sérii príspevkov budeme analyzovať priebeh epidémie v krajinách, ktoré už prešli jej vrcholom. Z toho bude možné ukázať, aký bol čas po vrchol epidémie v tej ktorej krajine a odhadnúť, kedy by mohla v nej epidémia skončiť. Nakoniec na základe podobností a rozdielov s jednotlivými krajinami sa pokúsime urobiť odhad času skončenia epidémie na Slovensku. Na rozdiel od v tlači väčšinou publikovaných štatistík, ktoré ukazujú počty všetkých Covid-19 pozitívnych chorých, budeme sa venovať hlavne štatistike aktívnych prípadov. Aktívne prípady je možné vypočítať tak, že od všetkých pozitívnych prípadov sú odpočítané počty uzdravených a umretých pacientov, keďže len títo jedinci sú schopní šíriť vírus ďalej. Z tohto aspektu existujú vo svete iba tri krajiny/oblasti, kde bolo pozorované dosiahnutie vrcholu epidémie, a to Čína, Južná Kórea a kanadská provincia Britská Kolumbia. V ostatných krajinách, o ktorých sa v tlači možno dočítať, že sú už za vrcholom, to platí len pre počet denných pozitívnych prípadov, ale nie pre počet aktívnych prípadov.

Vývoj počtu aktívnych prípadov v Číne ukazuje vyššie uvedený graf. Čína bola prvou krajinou, ktorá hlásila ochorenia teraz označované ako Covid-19 vo Wu-chane v provincii Chu-pej v druhej polovici decembra 2019. Po prvotnej perióde utajovania infekcie, Čína zaviedla drakonické opatrenia 22. januára vo Wu-chane a v provincii Chu-pej. Opatrenia spočívali v totálnom lock-downe (zamknutí) života v provincii zabezpečenom armádou, ako aj v masovom nasadení zdravotníckeho personálu z iných oblastí Číny. V ostatných častiach Číny boli zavedené opatrenia podobné tým na Slovensku, čím sa obmedzil počet infikovaných v Pekingu, Šanghaji a Kantone iba na niekoľko stoviek, pričom v každom z týchto miest počet obyvateľov presahuje 10 miliónov. Pre porovnanie, mesto podobnej veľkosti – New York – zaznamenalo iba k dnešnému dňu viac ako 57000 infikovaných a viac ako 1500 úmrtí na Covid-19. Začiatok epidémie v Číne sa presne nedá identifikovať. V odborných publikáciách sa píše o viacerých prípadoch „netypickej intersticiálnej pneumónie“, ktoré sa vyskytli vo Wu-chane v druhej polovici decembra 2019. Vrchol krivky aktívnych prípadov sa dá identifikovať na 17. februára 2020, keď bolo spolu 58 016 aktívnych prípadov. Trvanie od začiatku po vrchol epidémie bolo približne 8 týždňov. Minimálne toľko bude trvať aj návrat späť, ak sa podarí kontrolovať importované prípady. Koniec epidémie v Číne sa teda dá očakávať v polovici apríla. Momentálne Čína eviduje celkovo 57 prípadov Covid-19 na milión obyvateľov a 2 úmrtia/milión obyvateľov.

Pokračovanie: Južná Kórea